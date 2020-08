APAE Americana lembra semana da Pessoa com deficiência

A APAE Americana organiza a comemoração e reflexão da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla – de 21 a 28 de agosto de 2020. O tema será “Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social”.

O Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência – PHR/PcD da Assistência Social, organizou uma exposição com fotos e mensagens dos usuários, com objetivo de ressaltar a importância do protagonismo, dar voz a quem tem voz, promover a autonomia e inclusão social, e, mostrar a sociedade que antes de uma deficiência são Seres HUMANOS com gostos, preferências, particularidades e sentimentos.

A exposição é na sede da APAE de Americana – área externa!

Rua Abrahim Abraham n° 97 Parque Residencial Nardini – Americana/SP

Se você estiver próximo a APAE, passando de carro, moto, caminhando ou de transporte público, você poderá ver o nosso mural com as frases e fotos dos nossos usuários.