APAE Americana realiza ‘super bazar’ nos dias 10, 11 e 12

O Bazar da APAE nasceu da iniciativa de um grupo de mães voluntárias que, com o sonho de ampliar os recursos direcionados para a instituição, organizaram um espaço que hoje funciona de segunda a sexta-feira e trabalha com itens dos segmentos de roupas, calçados, acessórios, artesanato e brinquedos – Feminino /Masculino/Infantil – artigos novos e seminovos. O bazar é uma essencial fonte de receita para as atividades desenvolvidas.

Com o propósito de aumentar o conhecimento sobre a ação, a APAE Americana anuncia a terceira edição do seu Super Bazar, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro das 8h30 às 16h.

O endereço fica na rua Abrahim Abraham, nº 97, Parque Residencial Nardini – Americana SP.

Para fazer doações entre em contato com (19) 2108.9398 ou envie e-mail para: [email protected]

Aceitamos doações de produtos novos ou usados em bom estado de conservação.