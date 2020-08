O médico infectologista do Hospital São Francisco, Eduardo Fakiani Macatti, morreu nesta quarta-feira vítima do coronavírus. Eduardo tinha 45 anos e estava internado no Hospital da PUC, em Campinas, há pelo menos dois meses.

Além do Hospital São Francisco, em Americana, o infectologista – que residia em Capivari – atuava também em um Hospital em Indaiatuba, na Unimed Capivari e no próprio Hospital da PUC, onde estava internado.