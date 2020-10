Aos 45, Anderson Silva se despede no UTC

O dia 31 de outubro pode entrar para a história como uma das datas mais marcantes da maior organização de MMA do mundo. No evento do UFC Fight Night da noite deste sábado, 31, o brasileiro Anderson Silva subirá ao tradicional octógono em provável última luta de sua carreira profissional, contra o jamaicano Uriah Hall.

Inicialmente, o combate entre o Spider e o ‘Homem Ambulância’ chegou a ser negociada para ter ocorrido no dia 14 de maio de 2016, pelo histórico evento do UFC 198, que ocorreu na Arena da Baixada, no estado do Paraná. Na ocasião, um problema na vesícula tirou o brasileiro da luta e fez o duelo ser descartado do card principal da noite.

“Essa é a última luta. Com certeza, essa é a última luta. Eu amo o esporte. Eu preparei minha mente para isso. Me preparei para lutar minha vida inteira, mas, sim, essa é a minha última luta no UFC”, confirmou a lenda brasileira em entrevista ao site americano MMA Junkie.