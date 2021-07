A maranhense Rayssa Leal, de apenas 13 anos, conquistou na madrugada de hoje (26) a medalha de prata no skate street nas Olímpiadas de Tóquio 2020. Fadinha como é conhecida, entrou para a história do Brasil como a atleta mais jovem a conquistar uma medalha olímpica. Ela terminou no meio de um pódio com duas japonesas. Momiji Nishiya, também de 13 anos, levou o ouro com 15.26 Funa Nakayama, de 16, terminou com o bronze com 14.49. Imagem: Wander Roberto/COB