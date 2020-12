Anvisa veta estudo com cannabis em Campinas

A Anvisa negou um pedido da Unicamp para desenvolver uma pesquisa com o cultivo de Cannabis. Em parceria com a empresa Entourage Phytolab, o estudo agronômico da Unicamp duraria dois anos e trabalharia com 91 tipos de sementes de Cannabis para a produção de medicamentos.

“É uma pena. Infelizmente estamos passando por um momento de muito obscurantismo. Não estamos pedindo nada que não esteja autorizado pela lei”, afirmou Caio Santos Abreu, CEO da Entourage, ressaltando que o trabalho pode contribuir com o combate de doenças coronárias, emagrecimento e tratamentos anti-inflamatórios.

Existem diversas provas de que Cannabis pode ajudar a combater diversas doenças.