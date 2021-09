Anvisa suspende Brasil x Argentina por descumprimento de regra sanitária

Agentes da Anvisa e da Polícia Federal interromperam o jogo Brasil e Argentina válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Cara porque 4 jogadores argentinos descumpriram regra sanitária de ficar isolados ou em quarentena. O jogo foi paralisado ainda antes dos 5 minutos do primeiro tempo.

Segundo a Agência Nacional de Vigiância Sanitária (Anvisa), quatro jogadores argentinos descumpriram regras sanitárias ao entrarem no Brasil sem informar que estiveram no Reino Unido há 14 dias. Pelas normas vigentes na pandemia, quem esteve no país europeu deve fazer quarentena ao entrar no Brasil. Mesmo assim, o jogo foi iniciado com três atletas titulares.