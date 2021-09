Anúncios em vídeo movimentaram R$ 8,6 bilhões no Brasil

No 3º dia do IAB NEXT 2021, principal evento do IAB Brasil, associação que representa o mercado de publicidade digital no País, foram apresentados dados de veiculação publicitária em vídeo na internet e seu crescimento exponencial no setor. O total de investimentos em publicidade digital de 2020 foi de R$ 23,7 bilhões, sendo 36% deste total, ou seja R$ 8,6 bilhões, investidos em formatos de vídeo.

As informações exclusivas sobre a publicidade de vídeo no digital fazem parte do Digital AdSpend, estudo que apresenta uma visão estratégica dos investimentos em mídia digital no Brasil, além de visões setoriais e análises inéditas. O levantamento foi idealizado pela parceria do IAB Brasil e da Kantar IBOPE Media, e neste ano a produção ganhou um novo formato de análise dos dados.

“O vídeo online é atraente para a população que cada vez mais se acostuma a assistir o que quer e quando quer e em dispositivos variados. Além disso, as possibilidades que o formato oferece para criação e inovação o tornam ideal tanto para construção de marca quanto para geração de resultados de negócio”, comenta Cris Camargo, CEO do IAB Brasil.

“A publicidade em vídeo no digital, assim como outros formatos, teve um impacto no segundo trimestre de 2020, muito por conta do momento de incerteza causado pela pandemia de Covid-19. Porém, o formato se recuperou com a adaptação do mercado ao cenário da pandemia e com o aumento do consumo online, crescendo 60% do segundo ao quarto trimestre de 2020”, explica Melissa Vogel, CEO da Kantar IBOPE Media do Brasil.

O levantamento do Digital Adspend indica que em Social Media o vídeo foi o formato líder e representou mais de 80% do total da verba investida na publicidade digital em 2020 nessas plataformas, em comparação aos demais formatos de anúncios que representaram 17%.

Ano de 2021

Os dados exclusivos do estudo apontam que no primeiro semestre deste ano o volume de impressões de anúncios em formatos de vídeo no digital foi de mais de 180 bilhões, sendo 53% em ambiente mobile e 47% em desktop. O resultado indica uma boa recuperação do formato, com aumento de 41% no total de impressões de anúncios em comparação ao primeiro semestre de 2020.

Impressões de anúncios em vídeo por setores

Os top setores em número de impressões de anúncios em vídeo no digital no primeiro semestre de 2021 foram Serviços, com 33% do total, Comércio (13%), Telecomunicações (10%), Financeiro (7%) e Eletros (6%).

O Digital AdSpend está sendo divulgado em etapas a cada dia do IAB NEXT 2021, evento que aborda as principais tendências, inovações e insights sobre o mercado da publicidade digital no mundo. O último encontro ocorre no dia 30 de setembro, das 9h às 12h. Para participar, gratuitamente, acesse o link do evento.

Serviço

Evento: IAB NEXT 2021

Quando: 30 de setembro

Horário: das 9h às 12h

Local: Online

Valor: Gratuito

Inscrições: No link do evento

Agenda

Dia 30 de setembro: Business Transformation

“Brand Disruption – insights e tendências sobre a evolução do ecossistema de consumo”

Palestrante: Randall Rothenberg – Executive Chair do IAB

Insights Investimento publicitário 2020 – Melissa Vogel, CEO da Kantar IBOPE Media

Painel: Marketplaces, e-commerce e social commerce – como conectar construção de marca e impulsionamento do canal de venda

Participação: Fabiana Manfredi, Diretora Sênior de MercadoAds