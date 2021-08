Prof. Antonio cobra liberação de prédios do IZ

O vereador Professor Antonio (PSD) esteve no final de julho na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para cobrar agilidade na concessão de uso de prédios do Instituto de Zootecnia para o município.

Segundo o vereador, a prefeitura já fez a solicitação do uso dos imóveis, que estão vazios, para instalação das secretarias de Obras e Meio Ambiente, de alguns setores da Secretaria de Educação, além de uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar.

O vereador também propõe a ocupação das casas vazias no instituto por policiais civis, militares ou guardas municipais. “Assim eles serão beneficiados porque não precisarão pagar aluguel e o instituto ganha mais segurança”, explicou o vereador.

Além disso, o vereador sugere que o Instituto de Zootecnia abrigue a Aequotan (Associação de Equoterapia de Americana), instituição que presta serviços de Equoterapia para pessoas com deficiência e que está em busca de uma nova sede.

Na secretaria, o vereador foi recepcionado pelo assessor Kiko Danieletto, que se comprometeu a levantar informações sobre o status dos pedidos e, em 15 dias, agendar nova reunião com o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges.

“Nova Odessa tem um patrimônio de valor incalculável que é o Instituto de Zootecnia. Não podemos permitir o sucateamento da instituição quando aqueles imóveis poderiam ser ocupados por setores públicos, eximindo a prefeitura do pagamento de alugueis que só oneram os cofres públicos”, explicou o vereador.