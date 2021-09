Municípios aguardam orientação oficial sobre antecipação da 2ª dose

Apesar do anúncio do Governo do Estado de que será realizada a antecipação da aplicação da 2ª dose da vacina Pfizer, imunizante contra o coronavírus, os municípios ainda não foram avisados de forma oficial sobre o assunto. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa afirmaram ao NM que ainda aguardam a orientação oficial e chegada de mais doses para dar início a nova recomendação.

Nesta quarta-feira, o Governo do Estado decidiu antecipar de 12 para 8 semanas a aplicação da 2ª dose do imunizante. Ainda de acordo com o anúncio, a medida vale a partir desta sexta-feira para os 645 municípios do estado.