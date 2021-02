Anitta faz tatuagem anal. Será que moda pega?

Anitta voltou, neste sábado (20/2), a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Recentemente, a cantora pegou todos os fãs de surpresa ao anunciar um reality, depois foi internada com intoxicação alimentar e agora anunciou uma tatuagem em um local bastante inusitado: a região anal.

Um vídeo do momento caiu na web e, é claro, viralizou. “Reality show cheio de sub das sub celebridades e agora vídeo fazendo tatuagem no cu. Eu não dou uma semana pra Anitta começar a ser sondada pela record pra participar da fazenda 13″, escreveu um internauta. “[email protected] Anitta tava internada no hospital, agora tá fazendo tatuagem no cu? Não tô entendendo mais nada. A velocidade dos acontecimentos está demais”, brincou outro.