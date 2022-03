Anitta chega ao topo do Spotify Global com ‘Envolver’

A cantora Anitta entrou pra história com a música “Envolver”. Nesta sexta-feira, a canção superou “Heat Waves”, da banda britânica Glass Animals, e alcançou o 1º lugar do Top 10 do Spotify Global, ou seja, o topo das músicas mais ouvidas no mundo.

“Envolver” soma 4,344 milhões de reproduções na plataforma ao redor do mundo. Anitta já havia alcançado a 18ª posição no Top Global com “Vai Malandra”, em 2017.

A artista é a primeira brasileira da história a chegar ao Top 10 do Spotify Global.

ELEIÇÃO. Super em alta em todas as mídias ao redor do mundo, Anitta aproveitou a ‘onda’ pra pedir que jovens entre 16 e 18 anos tirem o título de eleitor.

“Tem 16 ou 17 anos ou fará 16 anos ATÉ 02 de Outubro? Mudou de cidade e quer votar para o novo presidente do Brasil? Então, fique sabendo que é muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia! É tudo online e não precisa de biometria!”, disse a cantora em seu perfil no Twitter.

“Então agora é isso hein… me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor”, twittou Anitta.