Animação Brasileira Indicada a Prêmio no Reino Unido

O episódio Abre a Farmácia da série Sextou Animado está concorrendo a uma premiação de Melhor Curta pela Lift Off Global Network que apoia produções independentes. Os vídeos são lançados uma vez por semana na Amazon Prime e no Youtube.

Influenciados por grandes nomes da comédia brasileira, Jean e Lygia criaram o canal em janeiro de 2020, mas atuam no mercado infantil desde 2019. O início se deu com shows feitos em ongs e shoppings, após o sucesso das apresentações, dedicaram o tempo a animação.

Jean e Bia são jovens, curiosos e dedicados à infância e ao circo. A Turma do Sextou tem forte ligação com os grupos circenses tradicionais. Os roteiros também são feitos pelos dois, enquanto Jean faz roteiros com entradas para comédia, Bia cria sobre assuntos gerais e novidades da cultura nerd.

Os episódios têm duração máxima de cinco minutos e na atual fase, a turminha está muito animada por tudo o que vem acontecendo. A chegada no Reino Unido foi uma divisora de águas. Jean conta como tem sido receber o carinho do público:

“Recebemos mensagens em inglês e algumas crianças reclamam conosco, dizem que está na hora de eu me dar mal nas esquetes. Tem sido dias muito importantes para nós, esse carinho aquece nossos corações”.

.Os novos episódios da Turma do Sextou serão lançados uma vez por semana, chegando primeiro ao Reino Unido e depois partindo de volta ao Brasil.