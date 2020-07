Anhanguera tem minicursos gratuitos na pandemia

Para quem não abre mão de acumular conhecimento profissional, mesmo em período de isolamento social em decorrência da pandemia do Covid-19, a Anhanguera de Santa Bárbara oferece programação intensa de cursos gratuitos e online durante o mês de julho, entre os dias 21 e 30. As oportunidades, que são direcionadas aos alunos da instituição e também ao público em geral, abrangem diversas áreas do conhecimento, a exemplo de Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Engenharias, entre outras.

Para participar, os interessados precisam fazer uma inscrição prévia por meio de um formulário no link www.encurtador.com.br/auzBV. É bom destacar que as vagas são limitadas. Na data de realização do curso escolhido, um link de acesso à plataforma de transmissão estará disponível. Esta também pode ser acessada pelo telefone celular, o que facilita ainda mais a realização do mesmo por parte do inscrito. Ao fim, os participantes que realizaram a inscrição via formulário receberão um certificado de participação.

Os Cursos de Férias fazem parte do calendário de eventos da Anhanguera de Santa Bárbara, porém, em decorrência da pandemia, o evento precisou de algumas adaptações. “Em tempos onde o isolamento social é necessário, não podemos deixar o acúmulo de conhecimentos de lado, pelo contrário, devemos aproveitar o momento parar correr atrás das capacitações. Isso acabou nos incentivando a montar um evento cheio de novidades, totalmente online e ainda mais completo, como forma de contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes”, destaca Leonardo Danelon, diretor da Anhanguera de Santa Bárbara.

Confira a programação completa dos Cursos de Férias oferecidos pela unidade:

22 e 23 de julho, às 19h:

Aprendendo a derivar e integrar: conceitos básicos

Utilizando a Web para diversão: Jokenpo – conceitos básicos de HTML, CSS e JavaScript

24 de julho, às 19h:

Direito do Trabalho

27 de julho, às 19h:

Avaliação de feridas: tipos de coberturas e o que há de novidade no mercado

Fisioterapia nas disfunções pélvicas

Construção histórica dos direitos humanos

Investimentos na Bolsa de Valores para principiantes

História do rock: sua origem e ramificações

28 de julho, às 19h:

Câncer de mama e exercícios físicos

Aplicando boas práticas na assistência ao parto normal

29 de julho, às 19h:

Emergências pediátricas

Obesidade infantil e exercícios físicos

Podcast simplificado: roteiro, produção e cases

30 de julho, às 19h: