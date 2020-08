Anhanguera tem mais de 120 cursos de extensão gratuitos e EAD

Administração Hospitalar, Consultoria Empresarial, Direito Tributário e outros 120 cursos de extensão compõem o portfólio da modalidade UP, oferecida pelas unidades da Anhanguera de Santa Bárbara, Sumaré e Limeira. Em modalidade 100% EAD, as atividades têm 80 horas de duração, são destinadas a profissionais ou estudantes no último semestre da graduação e estão com inscrições gratuitas até 30 de setembro.

Os interessados devem acessar um formulário online, onde selecionarão o curso desejado. As instruções para acompanhar as aulas serão encaminhadas por e-mail ou WhatsApp em até 48 horas.

“Diante desse cenário totalmente adverso, nossos cursos de extensão podem proporcionar aos participantes habilidades específicas e uma série de vantagens para suas carreiras e formações profissionais. Trata-se de uma oportunidade única, não só por ser gratuita, mas por garantir certificado ao final, representando um ótimo incremento ao currículo”, afirma o diretor da Anhanguera de Santa Bárbara, Leonardo Danelon.

Conduzidos na plataforma Kosmos, a mesma da pós-graduação da Anhanguera, cada curso possui duas disciplinas e ambas com uma avaliação virtual. Atingida a aprovação, o próprio aluno solicita no ambiente virtual a expedição do certificado, que é emitido imediatamente. É permitida a inscrição em apenas um curso gratuito por CPF.

Inscrições:

Anhanguera de Santa Bárbara

Formulário online

Mais informações, pelo Whatsapp: (19) 99198-4966

Anhanguera de Sumaré:

Formulário online

Mais informações, pelo Whatsapp: (19) 98364- 3953

Anhanguera de Limeira:

Formulário online

Mais informações, pelo Whatsapp: (19) 99182-3426