Angélica detona atraso na compra das vacinas

Em uma entrevista a Otaviano Costa no “OtaLab”, a apresentadora Angélica falou sobre a pandemia do coronavírus e aproveitou para enviar uma mensagem de conscientização às pessoas. Casada com o também apresentador de TV Luciano Huck, Angélica pode vir a ser 1a dama do Brasil nos próximos anos. Para isso, seu marido precisa ser candidato e ganhar as eleições majoritárias do país.

“As pessoas ainda precisam usar máscaras e não se meter em festas, por favor!”, apontou.

Na conversa, Angélica ainda criticou o governo federal do presidente Jair Bolsonaro em relação à recusa das vacinas. “Se tivéssemos comprado vacina, já estaríamos todos vacinados”, disse.