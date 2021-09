Andressa Urach anuncia volta para a ‘vida fácil’

Após anunciar recentemente o término do casamento com o empresário Thiago Lopes, Andressa Urach apareceu de top e biquíni em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira (29) avisando que a “Imola” está de volta, em referência ao nome que usava na época em que se prostituía. Ela se tornou nacionalmente famosa como Miss Bumbum, também por ter tido problemas com cirurgias plásticas e depois de vários barracos em A Fazenda, reality show da Record.

No post, Urach ainda avisou que fãs e seguidores poderiam vê-la no Gruta Azul, boate de entretenimento adulto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. “Não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor”, disse em entrevista à Quem.

BRIGAS COM EX- Na véspera do Dia dos Pais, ela e Thiago também anunciaram que esperavam a chegada de Leon, o primeiro filho do casal. “Ele acha que tirei o neném e quer me internar. Mas eu não tirei, só estou voltando a trabalhar porque tenho contas para pagar já que ele me deixou grávida”, afirmou ao veículo.

Recentemente, Andressa compartilhou com os fãs que passou oito dias internadas em uma clínica psiquiátrica para tratar seu transtorno de borderline.