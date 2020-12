Andrea Bocelli da entrevista a Padre Reginaldo Manzotti

Para anunciar um evento mundial exclusivo, ao vivo por serviço de streaming, “Believe in Christmas”, o tenor italiano de renome mundial Andrea Bocelli conversou com exclusividade com o Padre Reginaldo Manzotti. A conversa aconteceu de forma online na última sexta-feira, 4 de dezembro.

Durante o bate-papo, Padre Manzotti e Bocelli conversaram sobre as tradições de Natal, trabalho social e claro, fé. Em determinado momento, o sacerdote confessou estar emocionado, pois é um grande admirador do trabalho do maestro.

E quando abordado sobre seu novo projeto, Bocelli compartilhou detalhes exclusivos sobre “Believe”, contando que este trabalho é uma coleção de canções comoventes com caráter pessoal, celebrando o poder da música que acalenta a alma. No álbum, ele conta com a participação de Alison Krauss, a cantora mais premiada entre todos os cantores da história do GRAMMY®. Juntos, eles fazem uma interpretação calorosa e emocionante de “Amazing Grace”.

Outro ponto importante do bate-papo foi o efeito da pandemia no trabalho do tenor italiano. Padre Manzotti aproveitou para destacar e elogiar a apresentação realizada na Catedral de Duomo, em Milão, durante uma das fases mais críticas da pandemia do Covid-19 e compartilhou que ficou emocionado com a apresentação, que foi considerada pelo sacerdote como uma linda oração no Domingo de Páscoa.

O evento “Believe in Christmas” acontece neste sábado, 12 de dezembro e será interpretado ao vivo do espetacular Teatro Regio di Parma, Casa de Ópera, na Itália. Filmado no palco central com diversas câmeras, este evento único irá apresentar Andrea com vários músicos e convidados especiais e será transmitido por serviço de streaming aos fãs de todo o mundo em horários de transmissão por regiões específicas.

Para conferir a entrevista na íntegra, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=l-qPwZu5sBQ

Sobre o Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem quase 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, mais de 2 milhões de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 650 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, que recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

