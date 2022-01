Andia vai ao ‘povão’ em Nova Odessa com Leitinho

Possível candidato a deputado federal pelo PV, Denis Andia, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste entre os anos de 2013 e 2020, segue com sua agenda de encontros e reuniões pela região. Nesta quinta-feira (27) foi a vez de Nova Odessa, em encontro que reuniu empresários, representantes de entidades, profissionais liberais, lideranças do PV, como candidatos a vereador e o candidato a vice-prefeito do município em 2018, Doá Camilotti.

Demonstrando força, Denis reuniu também de forma presencial o prefeito de Nova Odessa, Leitinho (PSD), e o vereador Paulo Bichof (Podemos). No encontro contou ainda com o apoio, por meio de mensagens, de outros políticos e autoridades da região.

Em Nova Odessa, Denis Andia falou sobre os avanços que Santa Bárbara teve nos últimos anos, os bons índices alcançados em Saúde, Educação e Segurança Pública e se disse aberto a ser a liderança política da região, buscando um mandato diferenciado na Câmara dos Deputados, em Brasília, próximo das pessoas e das autoridades dos municípios.