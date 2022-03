Andia vai a Sardelli de olho nas eleições

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e pré-candidato a deputado federal Denis Andia visitou esta semana o prefeito de vizinha Americana Chico Sardelli. Ambos são do PV e poderão transformar a região na ‘experiência PV’ de governança. Andia foi eleito em 2012 e reeleito em 2016 ainda fazendo o sucessor Rafael Piovezan em 2020.

Andia publicou nas redes a foto do encontro e indicou que espera contar com Sardelli para obter sucesso nas urnas este ano. O PSDB de Americana se aproxima do governo Sardelli e tem como candidato local o deputado federal Vanderlei Macris.