Andia vai a Brasília. Por SB e articular PV

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia/PV fez um ‘bate volta’ a Brasília esta semana (a trabalho) e contou ao NM um pouco das atividades na capital federal.

“Fui em 4 ministérios! Estou ajudando nas articulações nacionais e conduzindo as interlocuções estaduais do Partido Verde para 2022”, disse. Ele também aproveitou também para visitar os Ministérios da Saúde e da Infraestrutura para levantar os programas abertos e possíveis recursos para as cidades da região.

Em tempo- Andia é cotado para ser um dos nomes fortes do PV no ano que vem para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.