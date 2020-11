Andia reclama de rojões logo pela manhã

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dênis Andia/PV usou sua conta no twitter para reclamar de adversários do seu candidato a prefeito Rafael Piovezan/PV. Um grupo teria ido para a região próxima onde Andia mora (um prédio no centro da cidade), soltado rojões e incomodado a vizinhança.

Andia escreveu- CANDIDATO QUE SOLTA ROJÃO NA PORTA DA SUA CASA, num domingo de manhã, na véspera de Finados, demonstra o ‘respeito’ que tem por você! Fui eleito e reeleito sem um rojão no bairro de ninguém. É assim com o Rafael tb, em respeito a idosos, autistas, trabalhadores e o seu cãozinho!

Os comentários no microblog atacaram um dos candidatos, mas ninguém falou em nome abertamente.