Andia participa de live com Mandetta

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e liderança regional do PV Denis Andia participou esta semana de uma live com o ex-ministro da Saúde Luis Henrique Mandetta (DEM). Ministro de Bolsonaro no começo da pandemia, Mandetta se tornou alvo do presidente da República nas últimas semanas e é cotado para ser candidato a presidente ano que vem.

Andia tem estudado e buscado se impor como referência regional na disputa para uma vaga de deputado no ano que vem. Com histórico de vitórias em Santa Bárbara – 3 direto- se tornou um nome muito desejado por vários partidos. Mas ainda vai se posicionando e criando vínculos com lideranças nacionais.