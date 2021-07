Andia lidera com folga corrida para federal em Santa Bárbara

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (PV) lidera com grande folga a corrida para a disputa de deputado federal na cidade. Pesquisa feita no começo do mês mostra que ele pode passar dos 50 mil votos na cidade em 2022 (foi reeleito prefeito em 2016 com 52 mil votos). Em um cenário hipotético (com disco), Andia lidera com folga. Com 46,8% de intenção de votos, Andia teria mais votos na cidade que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que lidera a corrida pela sucessão com folga na cidade.

O deputado Vanderlei Macris aparece no segundo posto (aproximadamente com a votação que teve em 2014). Os deputados Tiririca (PL) e Eduardo Bolsonaro (PSL) e a ex-vereadora de Americana Giovana Fortunato mostram potencial razoável de votos.

Andia 46,8%

Macris 10,1%

Giovana 5,6%

Eduardo Bolsonaro 5,2%

Tiririca 5,6%

Nulo/Branco 10,5%

Indeciso 16,1%

Foram feitas 480 entrevistas em Santa Bárbara em cinco regiões da cidade no dia 3 de julho de 2021. A margem de erro para a maioria dos dados é de 2,8% para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%.