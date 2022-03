Andia aposta na interação nas redes

Tido pelo meio político como nome dos mais fortes para a eleição de deputado federal na região, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dênis Andia (PV) tem apostado na interação com os seguidores para ampliar o alcance e montar uma base para o processo de busca e consolidação do voto.

Com potencial de voto muito alto em SB, o verde tem investido na região para angariar mais força e chegar ‘nos trinques’ em outubro. O ano passado, já fora do mandato, ele fez um esforço para divulgar comércios e agora pede interação direta com o ‘povão’ no facebook.