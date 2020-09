Andia faz vídeo lançando Piovezan

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (PV) lançou, em vídeo, seu vice-prefeito Rafael Piovezan (PV) como seu pré-candidato à sucessão nas eleições de novembro deste ano.

Talvez para dirimir dúvidas na pré-campanha, Andia começa afirmando “O meu pré-candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste é o Rafael Piovezan”. E segue na associação de Piovezan com o governo- “E pra você que gosta do nosso trabalho, eu peço que observe todas as boas propostas que ele tem para melhorar ainda mais a nossa cidade”.

Assista abaixo