Andia faz enquete pra saber se vem a federal ou estadual

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dênis Andia/PV lançou em seus ‘stories’ do instagram e do facebook uma enquete pedindo que seus seguidores opinem para ele saber se vem a federal ou estadual. A princípio, tudo caminha para que ele venha a federal e ‘abra o guarda-chuva’ de dobradas a estadual em SB e nas cidades vizinhas- e outros cantos.

FEDERAL, MAIS PODER E MAIS RISCO- Mas, para se eleger deputado federal, são necessários mais votos e mais arranjos, com a vantagem do maior poder e mais emendas para as cidades de sua base. Com 70 vagas em São Paulo, o deputado federal precisa fazer a partir de 70 mil a 80 mil votos para ter chances de eleição. Com 100 mil votos a vaga está ‘praticamente garantida’. Para deputado estadual, são 94 vagas e mais nomes na disputa. Com 55 mil a 60 mil votos, o candidato passa a ter chances, mas precisa mesmo de 75 mil votos para ‘estar dentro de vez’.