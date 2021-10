Andia eleito vice do PV estadual. Virá a federal

Na convenção estadual do Partido Verde, realizada na sede nacional na capital paulista, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, foi eleito vice-presidente da sigla no Estado de São Paulo.

A convenção contou com a visita de pesos pesados da política brasileira. Entre eles estava o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que fez questão de prestigiar o evento e levar o seu abraço pessoalmente às lideranças verdes. “O Partido Verde é uma referência para assuntos como o meio ambiente, cultura e desenvolvimento sustentável. Recentemente, também demonstrou que é bom em governar municípios, como foi o caso do amigo Denis Andia lá em Santa Bárbara d’Oeste, que hoje é uma referência para a RMC e todo o nosso estado”, comentou Alckmin.

O atual prefeito barbarense, Rafael Piovezan, também participou da convenção junto com Denis Andia e foi eleito membro da executiva estadual. Ambos discursaram e atraíram a atenção no evento.

“Foi pelo Partido Verde que fui eleito e reeleito prefeito da minha cidade. Uma oportunidade de aprender e também de demostrar trabalho. Santa Bárbara d’Oeste se transformou nos últimos anos e passou a ter os melhores índices de qualidade de vida da sua história. Trabalho que priorizou a saúde, a educação, a segurança pública, o saneamento básico e o desenvolvimento econômico. Reurbanizamos e revitalizamos a cidade como um todo, que hoje é um bom exemplo para o nosso estado. Continuamos avançando com o prefeito Rafael, que tem feito ótimo trabalho de sequência e inovação para os próximos anos. Agora nosso objetivo é dar outros passos para podermos representar nossa cidade e região em outras esferas. Para isso, estou disposto a colaborar com a organização do nosso partido para as próximas eleições e levar o nosso jeito de administrar como uma boa referência para outros municípios paulistas.”, comentou o ex-prefeito barbarense Denis Andia.

Denis Andia deve ser candidato a deputado federal nas eleições de 2022 e seu nome vem se consolidando entre as boas promessas como representante da região em Brasília.