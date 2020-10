Andia ‘dá gás’ no Poupatempo e em Piovezan

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia/PV tirou o sábado para acompanhar a obra do Poupatempo que vai ser instalado na cidade e para ‘dar um gás’ na campanha do seu vice Rafael Piovezan/PV pela sucessão. Nesta sexta, Andia foi o principal alvo de Dr José/PSD e Fabiano Pinguim/Podemos no debate que aconteceu na Casa de Maria, comunidade São Paulo Apóstolo.

Andia fez dois vídeos curtos. O primeiro mostrando a obra ou os ajustes para a implementação do PoupaTempo na cidade e outro com Piovezan e o candidato a vice Felipe Sanches/PDT.