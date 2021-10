Andia ‘com moral’ com Alckmin

Provável candidato a deputado federal ano que vem e aposta do PV estadual, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dênis Andia esteve este final de semana em São Paulo para compromissos e foi parar nas redes sociais de outro provável candidato ano que vem- o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB- por enquanto).

Em seus ‘stories’, um Alckmin agora com linguagem mais moderno começou a publicar que ‘Está On’ e colocou uma foto de encontro com Andia. O ex-prefeito é um dos nomes cotados para coordenar a campanha de Alckmin- que lidera pesquisa feita em Americana este mês., mais de 10 pontos à frente do provável companheiro de chapa Márcio França (PSB).

Depois de ter sido presidente do CD (Conselho Geral) da RMC (Região Metropolitana de Campinas), Andia trabalha para ser votado pela primeira vez além de terras barbarenses. Localmente, ele não deverá ter muitos desafios, mas nas vizinhas Piracicaba, Americana, Nova Odessa, Limeira e Sumaré- o trabalho será duro para alcançar os votos necessários para a eleição.