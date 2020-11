Andia cobra ‘postura’ de time Dr José por pesquisa da véspera

Campeão da política barbarense pela terceira vez consecutiva, o prefeito Dênis Andia/PV usou sua conta no twitter para cobrar o grupo do segundo colocado- Dr José/PSD- com relação a uma pesquisa divulgada às vésperas do pleito. O levantamento apontava vantagem em favor de Dr José de 32% de frente para Rafael Piovezan/PV, que acabou eleito por apenas 747 votos de vantagem.

Andia estranha o fato de a pesquisa com vantagem ‘tão larga’ ter sido divulgada e nada ter sido comentado depois. Ele postou o que vai abaixo.

Até agora, nem o candidato nem a coordenação da campanha do 2º colocado se pronunciou sobre aquela pesquisa que eles divulgaram amplamente a apenas três dias das eleições. Diziam que a “vantagem” para eles era de 32%. A diferença evaporou em 3 dias ou a pesquisa era falsa?!