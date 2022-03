Andia cobiçado por partidos. Prazo vai até dia 1o

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (PV) tem sido cobiçado por vários partidos nesta reta final de filiações. Sem mandato, Andia pode escolher o partido que quiser- e foi procurado por 8- para a corrida que fará a deputado federal. Ele é o único mais ‘livre’ dos principais candidatos a deputado federal na região. Vanderlei Macris deve seguir no PSDB e Giovana Fortunato está ‘garantida’ no PDT. O vereador Juninho Dias (MDB) tem mandato e não pode mudar. O vice-prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso deve seguir no Republicanos.

COM ALCKMIN, PIOVEZAN E SARDELLI– Nos últimos meses, Andia voltou a se aproximar do ex-governador Geraldo Alckmin, que vai essa semana para o PSB. “Somos bons amigos eu e o governador”, disse Andia, que esteve em SP neste começo de semana e foi assediado por 8 partidos, segundo pessoas próximas. Em favor do PV também pesam os prefeitos de Santa Bárbara (e herdeiro de Andia) Rafael Piovezan e o prefeito da vizinha Americana Chico Sardelli. Contra o PV pesa a chapa de deputados, com apenas 1 atualmente, mas a federação pode mudar este cenário.