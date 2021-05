Anderson Silva volta ao ringue em evento pra TV online

O lendário Anderson Silva, um dos maiores lutadores de MMA da história, já tem data marcada para voltar ao ringue: 19 de junho, às 18h. Estreando na Nobre Arte, Spider terá como adversário Julio Cesar Chavez JR., filho de um dos maiores nomes do boxe mexicano. A transmissão da luta para o Brasil será feita exclusivamente pela plataforma de streaming ZoOme.TV.

A noite de duelos, chamada de “A Tribute to Kings”, acontecerá diretamente de Guadalajara, no México e, além da luta principal de Silva vs. Chavez Jr., o card traz mais disputas da família Chavez, a pioneira de lutadores do México. O pai e grande campeão Julio Cesar Chavez Sr. fará sua última luta da carreira no evento, que também seu outro filho Omar Chavez nas disputas.

No Brasil, a luta poderá ser acompanhada somente via pay-per-view, através da plataforma de streaming ZoOme.TV. Ao adquirir o ingresso, o público terá a opção de participar do sorteio de um carro 0Km e outros prêmios surpresas, além de contribuir com doações para a Casa Ronald Mc Donald, que trata de crianças com câncer em estágio avançado. Direto do México, o cantor Gusttavo Lima estará presente no ringue cantando o hino nacional brasileiro.

“A Tribute To Kings” – 19/06, 18h (horário de Brasília)

Serviço:

Ingresso de transmissão online – ZoOme.TV

Apenas PPV: R$59,90

PPV + Sorteio de Prêmios*: R$69,90

*1 carro 0Km e outros prêmios surpresa