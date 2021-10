Anderson Silva confirma presença na Spider Kick de Jundiaí

A Spider Kick chega à Jundiaí e vai celebrar sua inauguração com duas aulas conduzidas pelo próprio Anderson Silva, criador do treinamento e sócio do modelo que está crescendo no Brasil. A Spider Kick faz parte do portfólio de condicionamento físico do Grupo Ultra, holding especializada em franquias de Academias e Studios Fitness criada por Fernando Nero, CEO do Grupo e responsável por trazer ao Brasil o mesmo treinamento que Anderson faz antes das lutas.

Acoplada a uma Ultra Academia – conceito de “Big Gym” com equipamentos de última geração -, a nova unidade da Spider Kick apresenta para a cidade o novo conceito trazido por Fernando Nero como CEO do Grupo. “Observamos uma mudança no comportamento do consumidor, que estão procurando por centros de condicionamento físico que englobam diferentes treinos e modalidades em um só lugar, por isso acreditamos muito nas boutiques e studios que temos em nosso guarda-chuva”, comenta Nero.

Para ele, “estar ciente das tendências do mercado e prever os novos desejos dos clientes é o que permite o Grupo Ultra uma atuação inovadora e concisa que estamos tendo. Isso, somado com a vontade dos brasileiros de retomarem as atividades físicas nos deixam bastante otimistas em relação ao futuro”. A Spider Kick utiliza a metodologia HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade) e tecnologia de monitoramento cardíaco, ambos conceitos que vem sendo cada vez mais procurado no Brasil e no mundo.

Com investimento inicial estimado em R$ 300 mil e área de 250 a 300 metros, se mostra uma boa opção para qualquer tipo de investidor – desde o pequeno empresário que possui pouco recurso financeiro até investidores profissionais. Com faturamento estimado de R$ 75 milhões e investimento total de R$ 25 milhões, a Spider Kick já supera 50 contratos assinados no Brasil.

Sobre o Grupo Ultra

O Grupo Ultra é uma holding especializada em franquias de Academias e Studios Fitness, comandado pelo empresário Fernando Nero. Fundada em meados de 2020, a rede conta com uma operação promissora – já possui mais de 50 contratos assinados para unidades ao redor do Brasil e meta de atingir mais 80 até o final do ano que vem. A empresa tem planos de expansão internacional em 2022 e uma previsão de R$ 150 milhões de faturamento para o ano. Seu portfólio reúne seis marcas que vão desde Academia Completa “Big Gym” até Studios de HIIT, Bike, Beach Sports, Personal, Pilates, Yoga e Ballet Fitness.