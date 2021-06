Anderson Silva reestreia no boxe

O Spider, Anderson Silva, está de volta aos ringues de boxe após pedir a sua aposentadoria do MMA. A primeira luta de Anderson Silva acontece neste sábado, 19 de junho, às 21h, em Guadalajara no México.

No Brasil a luta do brasileiro contra o mexicano Júlio Cezar Chávez Jr, terá transmissão exclusiva e ao vivo pela plataforma de vídeos ZoOme.TV, adquirindo um pacote especial em pay-per-view. Além de assistir ao evento “Tribute to the Kings”, quem adquirir o pacote especial concorre ao sorteio de um Mercedes-benz A200 0KM e a 4 sorteios de R$5.000,00.

A narração pelo ZoOme.TV será de Éder Reis e comentários de Rogério Minotouro e Acelino Popó Freitas.

“Estou feliz de fazer o que eu amo. Lutar é meu ar. Estou relembrando, recolocando no meu dia a dia a parte técnica, está sendo muito legal. O que me motiva é estar feliz, contente e reaprendendo. Aprender o tempo todo é fantástico”, disse Anderson Silva em coletiva realizada pela plataforma.

Além do confronto entre Silva e Chavez Jr, o ZoOme.TV transmite todo o Card que conta com as seguintes lutas; KEVIN “DIAMOND BOY” TORRES VS. JOSE “SILENCIOSO” MELENDEZ, DAMIAN “SAMURAI” SOSA VS. ABEL “AUTENTIC” MINA, OMAR “BUSINESSMAN” CHAVEZ VS. RAMON “INOCENTE” ALVAREZ e JULIO CESAR CHAVEZ VS. HECTOR “MACHITO” CAMACHO JR.

“Estamos muito felizes em dar espaço a grandes acontecimentos como esse. A luta do Anderson Silva é mais uma das nossas estratégias de lançamento de transmissão no formato pay-per-view.”, afirma Kurtz, CEO da plataforma.

Serviço:

Apenas PPV:

R$59,90

PPV +Sorteio de Prêmios*: R$64,90

*1 Mercedes-benz A 200 0Km e mais quatro giros de R$5mil reais

–

Adquirindo o PPV com sorteio de prêmios, o cliente ajuda a casa Ronald Mc Donald, que trata crianças com câncer em estágio avançado.

Para adquirir o seu ingresso para acessar o site: http://zoome.tv

Sobre o ZoOme.TV:

O ZoOme.TV é uma plataforma de vídeo que combina elementos de redes sociais, TV online e conteúdo, ao vivo e on demand. Lançado em 2021 pelo fundador e CEO Ricardo Kurtz, o aplicativo tem como objetivo proporcionar maior interação entre produtores de conteúdo, canais, marcas e seu público, com um modelo de

monetização inovador, em um conceito de one stop shop para aqueles que querem criar conteúdo e faturar na internet, que contempla melhor distribuição de receita entre os principais pilares do negócio, incluindo agências, anunciantes e produtores.

A plataforma ainda é a responsável pelo gerenciamento do ZoOme Hall at Teatro B32, localizado na Avenida Faria Lima, na zona sul da capital paulista. O acesso ao ZoOme.TV pode ser realizado via mobile, disponível para download para Android e iOS, ou via versão web/desktop.