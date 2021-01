Analista política, Xuxa fala sobre nova fase

O programa número 31 do podcast “De Carona na Carreira”, da administradora Thais Roque, traz como convidada Xuxa Meneghel. A apresentadora, que acaba de anunciar sua saída da Record, falou sobre sua carreira como artista, empresária e reforçou seu engajamento em temas sensíveis como a política. “Eu não respeito mais a pessoa que não dê sua opinião, que não dê sua cara a tapa”, revelou.

Contudo, durante o bate papo a apresentadora relembrou que a mulher posicionada e de opiniões fortes que acompanhamos hoje nas redes sociais não foi sempre assim.

“Eu era uma pessoa que não tinha opinião. Eu usava a opinião dos outros porque eu achava que aquilo era o certo. Eu passei muito tempo da minha vida falando só o que queriam que eu falasse. Antes das entrevistas as pessoas que trabalhavam comigo diziam ‘se vier essa pergunta você responde isso, essa você responde isso’ e se tivesse uma pergunta fora elas mesmas respondiam por mim, ‘sobre isso ela não fala’”.

Enquanto respondia às perguntas da Thais, facilmente já se nota que essa fase realmente passou e hoje ela é dona de sua própria voz. “Hoje eu falo sobre política, eu falo sobre polêmicas, ninguém fala pra mim o que eu posso ou não posso falar.”

Política

Xuxa explicou o porquê ela se mantém firme compartilhando seus posicionamentos na internet mesmo recebendo tantas críticas e ataques às suas postagens nas redes sociais.

“A gente tem uma pessoa que pode acabar com nossas vidas, acabar com o nosso país, levando as pessoas às ruas se matando umas às outras. Não falando, a gente não está levando a sério tudo isso. Não se posicionando, a gente não está ajudando que as coisas fiquem melhores, pelo contrário, a gente está apoiando. Se calar é aceitar”.

E ainda sobre as pessoas com poder de influência sobre fãs e seguidores, mas que não se manifestam, a apresentadora acrescentou seu ponto de vista discordando desse comportamento.

“Existe uma falsidade muito grande hoje em dia na internet, a gente não sabe se a pessoa é um personagem, se ela é aquilo mesmo, se faz para ganhar curtidas. E eu também conheço muitos artistas que ficam em cima do muro, com medo de se mostrar e não agradar as pessoas. Eu estou bastante engasgada quando eu vejo várias pessoas aí, com vários seguidores, com uma influência danada e que não usa isso”.

Internet

Xuxa aproveitou a entrevista para alertar sobre a bolha em que a internet coloca as pessoas que só recebem conteúdos que concordam com o que ela pensa.

“Hoje em dia com o telefone na mão as pessoas escolhem o que elas querem ver. No meu caso, por exemplo, eu sou vegana. Eu não quero ver publicidade com gente matando bicho ou dizendo que a agropecuária é o máximo. Então, eu acabo vendo, ouvindo, consumindo só coisas que eu quero”.

No entanto, para ela esse cenário é um motivo de preocupação. “Essa bolha que está me preocupando. Onde a gente vai chegar com isso? Se eu só tenho a minha informação, só vejo o que me mostra que eu tenho razão. O que fala ao contrário do que eu penso eu não quero nem ver. A gente está se cercando das nossas certezas e não é por aí. Vamos criar filhos, netos para viver só no seu mundinho, na sua bolha.”

Família

Sobre seu relacionamento com o cantor Junno Andrade, ela conta como existe um companheirismo entre eles, como ele está sempre pronto a ajudá-la, nem que seja apenas com a sua presença. Contou à Thais que ele apareceu na vida dela na hora certa.

“O Ju apareceu na minha vida um pouco tarde, no sentido de que eu ia fazer meus 50 anos. Mas eu não acho que seja tarde porque foi no momento certo, porque eu não estava preparada antes para recebê-lo. Talvez eu não o valorizasse como eu valorizo hoje”.

E explica o que a fez começar essa mudança. “Eu era uma pessoa muito mais difícil, eu era muito egoísta, a Sasha que fez eu segurar minha ansiedade, meu egoísmo, porque eu passei a ter que viver o mundo dela”.

Também fez questão de lembrar que é de Sasha que espera a realização de um sonho. “Quero ser avó. Não estou pressionando, já pressionando (risos). O que eu quero dizer é que não precisa ser para amanhã, mas não queria que demorasse muito para eu poder brincar com ela, que eu possa fazer o que fiz para o filho dos outros com a minha neta”.

Termina fazendo uma verdadeira declaração de amor ao seu amado ao falar sobre o Mal de Alzheimer, doença que levou sua mãe e sobre o filme “The Notebook” que assistiu e que traz o tema. “Tenho certeza que, se um dia isso acontecer com a gente, nós vamos cuidar um do outro, vamos morrer de mãozinhas dadas (como na história do filme)”.

Uma hora de conversa

A entrevista para o podcast De Carona na Carreira tem uma hora de um bate papo com Thais Roque que conseguiu mostrar um pouco mais de uma Xuxa que muita gente ainda não conhecia.

Xua contou ainda sobre o lançamento do livro “Betinho: amor em forma de criança”, que conta a história de um menino de Angola, da Aldeia Nissi. Uma comunidade a qual receberá a doação de todos os direitos recebidos com a venda da publicação que já está disponível nas livrarias.

Também falou sobre a perda de sua mãe, a luta para acreditarem em seu projeto “Xuxa Só Para Baixinhos”, seu engajamento com o público LGBTQI+, entre outras revelações.

Para conferir a entrevista na íntegra, acesse o podcast “De Carona na Carreira” no link: https://open.spotify.com/episode/6RSCaezu1JfmsBDNuiD42w?si=nzgglT4ISvOAfGgf-4R0Lg

Sobre o “De Carona na Carreira” e Thais Roque

De carona na Carreira é um podcast apresentado por Thaís Roque com novas entrevistas todas as quintas-feiras. O programa conta sobre as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades, através de entrevistas e cápsulas rápidas, te levando para passear pelos caminhos percorridos por gente de sucesso, e mostra que o impossível é uma questão de ponto de vista.

Thaís Roque, a idealizadora e apresentadora do canal, formou-se em administração e passou oito anos tentando se encontrar em multinacionais como Nestlé, Pão de Açúcar, Symantec, Cruz Vermelha e Accenture em áreas diversas: Supply Chain, Vendas, Planejamento Estratégico, Recrutamento e Cultura Organizacional.

Para ela, a alegria de viver só acontecia após o expediente e foi em sua incansável busca por um significado a mais em sua vida que, em 2009, foi estudar gerenciamento de negócios e coaching por dois anos na New York University (EUA).

Em 2015 lançou o projeto #MeuPropósito que foi inovador ao trazer propósito como uma forma de trabalho, ganhou muito espaço na mídia e teve sua história contada em um trecho do livro de André Carvalhal, “Moda com Propósito”.

Em 2017 cursou no Disney Institute o curso de Qualidade de Serviço, uma das suas grandes paixões e, em 2020, criou o podcast “De Carona na Carreira”.

De Carona na Carreira

https://open.spotify.com/show/0IX5HyMbFMAw3Ao8DfSgfP?si=y1RiCUumTEup3FcK1-Zi6Q