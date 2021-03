Análise de coloração pessoal Juliette Freire

A @juliette.freire já é destaque no BBB21 pelas suas falas e posicionamento. Além de sua inteligência e sua coerência dentro do jogo, Ju tem um ótimo bom gosto em suas produções de moda. Entre as cores que estão em alta, Juliette apostou em vários looks em tons frios, vezes contrastantes. Para Rita Heroína, consultora de imagem , que acompanha a trajetória da sister dentro do programa de televisão da rede Globo, vem querendo adivinhar a cartela da moça. Para sua surpresa, Rita falou que era provável Juliette ser da cartela Inverno frio, que foi confirmada posteriormente pelo perfil da Ju. As cores tem relação direta em nosso humor, e Juliette tem vibrado com o tom lilás frio claro e intermediários, uma boa opção para os dias que estamos passando, elas traz relaxamento, e a calmaria que estamos precisando. Vem conferir alguns dos looks da Juliette: