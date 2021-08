Ana Perugini nos 15 anos da Lei Maria da Penha

A ex-deputada Ana Perugini participa, nesta segunda-feira (30), a partir das 19h, do evento “15 anos da Lei Maria da Penha: avanços e desafios”. A atividade, promovida pela Prefeitura de Hortolândia, marca o encerramento da programação municipal alusiva ao “Agosto Lilás”, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher.

O evento será realizado por meio da plataforma de videoconferência Zoom e poderá ser acompanhado pelo aplicativo, através do ID 845 4943 9974 e da senha 257338.

Ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e ex-coordenadora nacional da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres, Ana Perugini vai ministrar a palestra “A mulher e a política”.

O painel será mediado pela chefe do Setor de Políticas para Mulheres da prefeitura, Jacyra Souza, e contará, ainda, com participação da advogada e secretária de Administração do município, Ieda Manzano, que fará uma explanação sobre o tema “Leis e lutas femininas”.