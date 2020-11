Ana Hickmann entrega cadela para virar cão-guia

No último dia 16, a labradora Itália socializada pela modelo e apresentadora Ana Hickmann retornou ao centro de treinamento de cão-guia do Instituto Magnus – instituição sem fins lucrativos, gerido pela fabricante de alimento para cães e gatos Adimax. A família da apresentadora já viveu a experiência em 2018, quando socializou a Kira, atual cão de assistência para cadeirante do ex-goleiro do São Paulo, Bruno Landgarf.

Durante um pouco mais de um ano Ana teve o compromisso de expor a filhote a sua rotina diária, como por exemplo, andar pelas ruas, visitar lugares, apresentar a outros animais e, principalmente à sociedade, para mostrar os principais desafios que Itália irá enfrentar quando iniciar seu trabalho como cão-guia.

Agora ela passará pelo treinamento específico no Instituto Magnus e, depois de formada, será entregue a uma pessoa com deficiência visual que seja compatível com sua personalidade. “Estamos imersos em uma sociedade com mais de sete milhões de pessoas com deficiência visual, dessas, pouco mais de 200 contam com o auxílio de um cão-guia, um número muito baixo diante dos benefícios, autonomia e inclusão que estes animais podem trazer à vida dessas pessoas. Há ainda muito trabalho pela frente, mas seguimos firmes na causa e aos poucos, com excelência acima de tudo, transformaremos muitas vidas” declara Thiago Pereira, gerente geral do Instituto Magnus.

O papel das famílias socializadoras é fundamental para a formação dos cães-guias, já que elas que iniciam esse processo, e por isso o Instituto Magnus está em constante busca por esses voluntários. “Precisamos cada vez mais das pessoas que têm disposição, um pouco mais de tempo e amor para dar. Primeiro você receberá amor, depois você irá compartilhar tudo o que viver durante esse período de socialização com alguém que não conhece. Mas você poderá fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa”, completa Ana Hickmann.

Quem tiver interesse em fazer parte do programa pode tirar todas as dúvidas e se inscrever pelo site do Instituto: www.institutomagnus.org

Serviço:

Endereço: Estrada vicinal Antônio Militão, 122 – Parque Pirapora, Salto de Pirapora (SP). Acesso pela Rodovia João Leme dos Santos, km 116, sentido Sorocaba a Salto de Pirapora. 900 metros de estrada de terra à direita após a passarela de pedestres.

Sobre o Instituto Magnus

Localizado em Salto de Pirapora (SP), o Instituto Magnus, gerido pela fabricante de alimentos para cães e gatos Adimax, é uma iniciativa sem fins lucrativos especializada no treinamento de futuros cães-guia e que oferece gratuitamente assistência às pessoas com deficiência visual. A sede possui uma área de 15 mil m², canil para 48 cães, maternidade canina, hotel para hospedagem dos usuários durante sua adaptação e amplo espaço para o treinamento desses animais.