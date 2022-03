Ampliação de Emefei vai gerar 424 novas vagas em Santa Bárbara

A Emefei “Profª Rosa Lee Carr Conti”, no Siqueira Campos será ampliada. Já foi executada a terraplanagem e o estaqueamento da nova área anexo ao prédio que abrigará 438 m2 de construção. A obra está na fase de fundação com a instalação de vigas e blocos.

O projeto contempla sete novas salas de aula e dois banheiros amplos com previsão de conclusão para oito meses. O investimento de R$ 1.091.484,26 em recursos próprios permitirá a geração de 424 novas vagas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Nos últimos meses, a unidade também ganhou 135 m2 de novo piso no refeitório e 700 m2 de novo telhado com estrutura e telhas metálicas e calhas para facilitar o escoamento da água de chuva.

“A gente tem avançado muito e conquistado resultados importantes na Rede Municipal de Ensino. O ambiente escolar tem que ser acolhedor e ‘conversar’ com a criança de maneira adequada. Nós temos uma rede de profissionais extremamente capacitados, qualificados e dedicados, que amam o que fazem. Estamos trabalhando sempre para que as crianças tenham espaços escolares cada vez mais saudáveis e adequados. A Emefei ‘Rosa Lee’ é um bom exemplo, uma ampliação necessária para receber as crianças e cuidar dos alunos da melhor maneira possível”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Diversas obras, intervenções e serviços de manutenção seguem nas unidades escolares municipais melhorando e qualificando os ambientes de aprendizagem e convívio social.