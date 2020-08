Amordaçado, amarrado e assassinado em Nova Odessa

Um caso investigado como latrocínio intriga a Polícia Civil de Nova Odessa. O homem foi encontrado amordaçado e amarrado no final da noite desta segunda-feira. O crime foi na rua Alexandre Bassora, no residencial Triunfo. O morador, de 61 anos, foi encontrado já sem vida dentro de casa, com ferimento no corpo e região da cabeça, a vítima estava amordaçada e com as mãos amarradas.

O carro e duas TVs da vítima foram levados pelo assassino. Outros pertences pessoais também teriam sido subtraídos da casa. A polícia não encontrou vestígios de arrombamento na residência. Vizinhos ouviram barulhos no interior do imóvel e chamaram a polícia militar, que ao chegar na residência encontraram a vítima morta e o assassino já não esmaga mais lá.

Agentes do Instituto de Criminalística compareceram e realizaram os trabalhos de perícia técnica, os peritos acreditam a possível causa da morte tenha sido por traumatismo craniano. O corpo foi encaminhado ao IML de Americana. O delegado informou que chegará até o criminoso após as imagens do circuito de monitoramento que possuí na casa, serem analisados.