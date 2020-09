Americana. Reclamações de falta d’água continuam

A ausência de água nas torneiras das residências de Americana parece permanecer mesmo após a queda de temperatura do início da semana passada. Ainda se vê diversos relatos pelas redes sociais de que a falta d’água continua em vários bairros da cidade.

No último dia 18, o diretor do DAE de Americana, Carlos Zappia, afirmou que as quedas na temperatura poderiam ajudar no reestabelecimento dos reservatórios da cidade, o que poderia equilibrar novamente a falta d’água. Apesar disso, relatos chegam à reportagem do NM de que o problema não foi resolvido ou amenizado.

Em um grupo no whatsapp composto por moradores do Jardim Ipiranga, foi cogitado realizar uma manifestação em frente à autarquia com a presença da imprensa para tratar do assunto.

O NM enviou um questionamento à prefeitura de Americana sobre a questão, mas até o fechamento desta nota, às 16:40, não recebeu resposta.