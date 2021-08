Americanense registra furacão Grace em Playa Del Carmen, no México

O empresário americanense Marcelo Basanella registrou o furacão Grace em Praia Del Carmen, no Caribe mexicano, nesta quinta-feira. Leitor do NM, Marcelo disse que o furacão é de categoria 1, mas deixou a cidade sem energia. As rajadas de vento no local, até agora, foram registradas em 130k/h. O fenômeno está acontecendo nesta manhã.

Cancun, Riviera Maya e Tulum já se prepararam para sua chegada após a passagem do furacão pelo Haiti e estão em alerta. A tempestade Grace se transformou em furacão nesta quarta (18), avançando pelo Caribe até a costa do México e deve tocar a terra nesta quinta, em Tulum. Rotas turísticas foram fechadas e é esperado ondas de até 4 metros de altura.

O governo do estado de Quintana Roo, onde fica Playa Del Carmen, lançou alertas vermelhos, laranjas e amarelos. O alerta vermelho foi emitido para oito municípios, incluindo Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres e Cozumel.

O National Hurricane Center (NHC) prevê que o furacão Grace irá se fortalecer ainda mais antes de seu olho atingir o leste do México.

No momento em que registrava o fenômeno, Marcelo afirmou que foi orientado por funcionários do hotel onde está hospedado a deixar o local onde estava, varanda próximo ao mar. Veja o vídeo: