Americanense precisa urgente de doação de sangue

O morador de Americana Luis Antonio Piai, conhecido como Luisão, está internado na Unicamp, em Campinas, e precisa urgente de doações de sangue. Luisão é portador de uma doença no sangue. A doação pode ser a partir de qualquer tipo sanguíneo.

Luisão atualmente mora na Vila Omar e frequentou por muitos anos a Igreja São Judas Tadeu, no Jardim Ipiranga.

A doação pode ser feita nos hemocentros ligados à Unicamp (na própria Unicamp, no Hospital Mário Gatti, no Hospital Estadual em Sumaré ou no Hemocentro de Piracicaba). O horário de coleta é das 07h30 às 15h, de segunda a sábado.

Nas redes sociais amigos divulgaram a necessidade e compartilham uma mensagem com o objetivo de atingir o maior número de pessoas.

Pessoal, não sei se todos sabem, mas nosso amigo Luisao Sly está internado na Unicamp devido a uma doença no sangue e está precisando urgente de doação de sangue! Compartilho aqui também uma imagem com mais informações sobre a doação de sangue. Por favor marquem os amigos e conhecidos do nosso querido Luisão nesse post e compartilhem, vamos nos unir em ação e oração pelo reestabelecimento da saúde dele! Que Deus abençoe a todos!