Americanense ganha R$ 1 milhão no VidaCap

Um comprador de Americana ganhou o grande prêmio de R$ 1 milhão sorteado este domingo no VidaCap. O americanense comprou a cartela no ‘Boteco da Kell’ no bairro Morada do Sol. O apostador- um homem- levou o prêmio que foi o maior pago recentemente- sozinho.

O boteco é famoso por dar vários prêmios nos últimos meses.

O VidaCap realiza sorteios decorrentes de Títulos de Capitalização de Pagamento Único, da Modalidade Filantropia Premiável, emitidos pela INVEST Capitalização S/A., inscrita no CNPJ sob nº 93.202.448/0001-79 e aprovados pela SUSEP. Você pode ajudar o Centro infantil de investigações hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini comprando o Vida Cap e cedendo o direito de resgate. A aprovação deste Título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Antes de contratar, consulte previamente as Condições Gerais.