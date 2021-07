Americanense ganha Corolla 0km da Sicoob

A unidade de Americana do Sicoob UniCentro Br entregará nesta sexta-feira (2/7) um Toyota Corolla 0 km à cooperada Fabiane Gatti dos Santos, do hospital Bandeirante. A americanense foi contemplada pela campanha “Sorte assim só no Sicoob”, em vigência até dezembro deste ano. A promoção é válida para qualquer cooperado, pessoa física ou empresa, que use ou contrate produtos do Sicoob como Conta Capital, Consórcios, Poupança, Recibo de Depósito Cooperativo (RDC), Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), Cobrança Bancária, Cartões Sicoobcard, dentre outros.

Para participar, basta se cadastrar pelo site www.sicoob.com.br/web/sorteassim e escolher um “número da sorte”. Os sorteios acontecem semanalmente e mensalmente, e próximo do término da campanha, em dezembro, ocorrerá um sorteio final.

Posicionada como uma das principais cooperativas do sistema Sicoob, a cooperativa possui forte atuação no interior de São Paulo, com unidades nas cidades de Americana, Assis, Avaré, Botucatu, Jales, Piracicaba, Santa Bárbara D’Oeste e Votuporanga. Além de São Paulo, os mais de 47 mil cooperados da cooperativa estão presentes no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins.

As cooperativas funcionam como uma associação de pessoas que buscam se ajudar para atingir seus objetivos em comum. No Cooperativismo de Crédito, diferentemente dos bancos, o cooperado é sócio e está no centro das atenções recebendo um tratamento de equidade. Sobretudo, ainda é uma organização preocupada em fortalecer a economia local, a democratização do crédito, descentralizando a renda aplicando os recursos na comunidade local onde está inserida.

Sobre a cooperativa: O Sicoob UniCentro Br é uma Cooperativa de Crédito de livre admissão cujo objetivo é administrar os recursos financeiros dos cooperados, proporcionando maior rentabilidade a todos. Fundada há 29 anos, a cooperativa conta com mais de 47 mil cooperados nos estados de São Paulo, Goiás, Tocantins e Minas Gerais, além do Distrito Federal.