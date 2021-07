Americanense faz vakinha para combater doença rara

O jovem de Americana Theo Romão, 21 anos, busca ajuda via ‘vakinha virtual’ para tratar uma doença rara, que lhe causa muita dor, e para o processo de recuperação. “Eu descobri a doença quando tinha 15. A doença crônica autoimune chamada doença de Crohn fez com que eu passasse por 11 cirurgias, sendo que uma delas me levou ao coma”, relatou.

Para doar, clique aqui https://vaka.me/2160670

A última cirurgia foi no início de fevereiro ele conta que ficou 4 dias na U.T.I. Foi feita a retirada do ânus, reto e todo o intestino grosso. A região perianal (onde se localizava o anus) é bem difícil e demorada pra cicatrizar, leva em torno de 6 meses há 1 ano. Theo conta que também possui ansiedade, depressão e distonia (um distúrbio neurológico onde afeta os músculos e movimentos) causando movimentos involuntários, náuseas, vômitos e dor extrema.

“Apesar de todas essas dificuldades e preconceitos que venho enfrentando nunca desisti de viver e de sonhar, sonho em ser médico cirurgião e poder ajudar as pessoas. Por isso peço ajuda seja compartilhando, divulgando, doando ou até mesmo lendo a minha história já vai significar muito pra mim”, completa.