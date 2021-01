Americanas tem vagas de emprego em 27 cidades de SP

A Americanas seleciona profissionais para o Programa de Supervisor do Varejo no Estado de São Paulo. As vagas são para atuação na capital, São Paulo, e em outras 26 cidades: Caraguatatuba, Itanhaém, Ubatuba, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Barueri, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Campinas, Piracicaba, Guararema, Ibiúna, Santa Rita do Passa Quatro, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa Isabel, Jundiaí, Itu, Botucatu, Bauru e Sorocaba.

Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação. Na seleção, vão se destacar os candidatos que gostem de superar desafios e tenham atitude de dono do negócio.

Durante o programa, os supervisores terão desafios diários, viabilizando o atingimento de metas e, com isso, terão a possibilidade de assumir, em pouco tempo, uma das unidades da rede. Com mais de 1.700 lojas em sua plataforma física, a Americanas oferece diversas oportunidades para quem pensa grande e faz acontecer.

Além de salário compatível com o mercado e benefícios como vale transporte, auxílio refeição, plano de saúde e odontológico, o profissional terá acesso a descontos em academias, instituições de ensino e em compras nas unidades físicas da rede em todo o Brasil e na plataforma digital do Universo Americanas, nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.

O processo seletivo acontece 100% online e é composto por triagem curricular, provas de Matemática e Português, além de entrevistas com gestores e o time de Gente.

As inscrições devem ser feitas pelo site https://supervisordovarejolasa.gupy.io/ .