Americana. Vereadores pedem. Cardiologista, aeroporto e calçada

Em Americana, os vereadores decidiram pedir para a prefeitura. Veja abaixo.

Dr. Daniel cardiologista para a rede

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara uma moção de apelo ao prefeito de Americana solicitando a contratação de médico cardiologista para atendimento à população na rede pública municipal de saúde.

No texto, o parlamentar relata que desde o início do mandato tem recebido várias reclamações sobre a indisponibilidade de médico cardiologista na rede de saúde. “Atualmente, há somente um cardiologista que atende exclusivamente aos pacientes internados no Hospital Municipal. No Núcleo de Especialidades não há cardiologista e não existe convênio da municipalidade com clinicas particulares para o atendimento dos pacientes encaminhados para essa especialidade”, comenta.

Ainda na moção, Dr. Daniel explica que os encaminhamentos feitos à cardiologia são para pacientes com doenças cardiovasculares que necessitam de avaliação ou acompanhamento de rotina após procedimentos cirúrgicos. “Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologista, o Brasil registra anualmente 350 mil mortes por ano decorrentes de doenças cardiovasculares, representando quase mil mortes por dia. Não podemos deixar essas pessoas desamparadas nesse momento de aflição por não conseguirem o devido acompanhamento de sua saúde vascular por especialista médico”, acrescenta.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária da próxima quinta-feira (25).

Gualter informações sobre aeroporto

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre o aeroporto municipal “Augusto de Oliveira Salvação”.

De acordo com o parlamentar, o objetivo dos questionamentos é acompanhar e fiscalizar a aplicação da lei municipal nº 6.190/2018, que autorizou a celebração de convênio com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) para a execução das obras de ampliação da pista de pouso e outras melhorias auxiliares.

No requerimento, Gualter pede cópia do convênio celebrado com o Daesp e que sejam enviadas relações de outros recursos destinados ao aeroporto e outros convênios firmados nos últimos cinco anos. Solicita, ainda, relação de locatários e permissionários de hangares no aeroporto municipal e o ramo de atuação de cada empresa. Por fim, pede cópia dos relatórios de receitas e despesas do Fundo Municipal do Aeroporto dos últimos cinco anos e relação dos de membros do Conselho Diretor do fundo.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (18).

Dr. Renato calçada no entorno do Tiro de Guerra

O vereador Dr. Renato Martins (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de construção de calçadas no entorno do Tiro de Guerra, localizado no cruzamento da Avenida Europa com a Rua Florindo Cibin, no bairro Catharina Zanaga.

No documento, o parlamentar lembra que já havia apresentado uma indicação em 2019 sugerindo a realização do serviço e que, na época, foi informado pela secretaria de Obras de que seria feito um contato com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), já que o trecho é de competência da empresa.

“O trecho é de intenso fluxo de veículos e a ausência do devido calçamento potencializa a ocorrência de acidentes envolvendo pedestres. Como até o momento o serviço solicitado não foi realizado, apresentamos este requerimento para obter informações mais detalhadas”, explica.

No requerimento, Dr. Renato pergunta se foi feito contato com a EMTU, qual o posicionamento da empresa sobre o assunto e quais ações a prefeitura adotará para resolver o problema caso a EMTU não construa o calçamento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima quinta-feira (25).