Americana. Verde ataca gov do estado por respiradores

O vereador verde de Americana Thiago Martins atacou os tucanos que governam o Estado em uma transmissão ao vivo esta semana e pode ter ‘fechado as portas’ da união entre o PV e o PSDB no rumo das eleições de novembro. Martins fez uma live no final da tarde da sexta-feira e fez duras acusações à gestão do PSDB no estado e ao que é ‘vendido’ pelos tucanos de Americana.

RESPIRADORES QUEBRADOS E EMPRESTADOS– Na gravação feita pelo vereador na entrada do Hospital Municipal, ele disse ter recebido denúncias de que dois (dos cinco) respiradores que vieram do Governo do Estado não funcionam e que eles estão emprestados. Bastante irritado, ele escreveu que “O absurdo com nossa cidade continua!” FUTUROS ADVERSÁRIOS– Havia, ou ainda existe, uma expectativa que PV e PSDB possa caminhar próximos nas eleições. Mesmo não estando no mesmo barco, poderiam fazer campanha contra adversários mais claramente definidos. Mas o movimento de Martins e os bastidores em redes sociais indicam que se encaminha para um processo mais tenso do que o previsto.